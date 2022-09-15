Хруст в спине: причины и лечение

Одной из самых проблемных зон с возрастом становится спина. Из-за малоподвижного образа жизни и сидячей работы она начинает болеть и хрустеть. Как правило, такой звук можно услышать при сильной нагрузке, тренировках или в движении. В материале “Рамблера” — о том, почему может хрустеть спина.

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Заболевания

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Причиной хруста спины могут быть различные заболевания. Как правило, они поражают суставы, поэтому вместе с хрустом человека может поразить сильная и острая боль, а также может быть ограничена подвижность из-за неприятных ощущений. К таким заболеваниям относятся: остеохондроз, искривление позвоночника, ревматоидный артрит и межпозвоночные грыжи.

Травмы

Хруст может проявляться как последствие перенесенных травм позвоночника, так и сопутствующих частей тела. Например, неприятный симптом появляется после травм шеи, копчика. При этом, причиной может стать не только перелом, но и гораздо менее серьезные травмы, например, растяжения.

Ослабленные мышцы спины

Из-за слабых мышц спины могут быть растянуты связки. Они, в свою очередь, плохо удерживают позвоночный столб. Из-за этого появляется хруст. Это значит, что ваши кости и суставы плохо “закреплены”, может появиться дистрофия мышц. Поэтому, чтобы сохранять здоровье спины, необходимо соблюдать физические нагрузки, в том числе делать упражнения на спину.

Лечение

Если хруст в спине часто вас беспокоит и сопровождается болевым синдромом, то необходимо обратиться к врачу, чтобы он понял, в чем кроется причина неприятных ощущений. Однако если хруст в спине происходит редко, можно пройти курс лечебного массажа для расслабления мышц. Для эффективного лечения хруста в спине необходимо сначала выявить первопричину этого симптома. Как правило, врачи редко назначают лекарства, так как большинство может только купировать боль. В лечении используют массаж, мануальную терапию, легкие физические нагрузки и физиотерапию.