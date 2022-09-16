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55 минут назад

Биологи выяснили, что инфекции могут повысить риск болезни Паркинсона на 40%

Газета.Ruиещё 2

Нейробиологи из Каролинского Института выяснили, что повторяющиеся инфекции в раннем и среднем возрасте повышают риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона в более позднем возрасте. Исследование опубликовано в PLOS Medicine.

Инфекции могут повысить риск болезни Паркинсона на 40%
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи использовали данные, собранные с 1970 по 2016 год в Швеции. Анализ включал почти 300 тыс. случаев болезни Альцгеймера, 103 тыс. случаев болезни Паркинсона и десять тысяч случаев бокового амиотрофического склероза (БАС). Инфекция, из-за которой человеку потребовалась госпитализация за пять или более лет до выявления нейродегенеративного заболевания, была связана с повышением риска болезни Альцгеймера на 16%, Паркинсона — на 4%.

Самый высокий риск заболевания наблюдался у людей с несколькими госпитализациями из-за инфекций в возрасте до 40 лет: риск развития болезни Паркинсона увеличивался на 40%. Никакой связи с БАС не наблюдалось, независимо от возраста на момент постановки диагноза.

Авторы подчеркнули, что их исследование — наблюдательное, а потому выводы показывают не причинно-следственную связь, а лишь корреляцию. Тем не менее, инфекции потенциально могут быть триггерами нейродегенеративных заболеваний, что было подтверждено в экспериментах на животных.

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