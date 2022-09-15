Симптомы опухолей кроветворной и лимфатической систем

Сегодня, 15 сентября, отмечают Всемирный день борьбы с лимфомами. О симптомах этого опасного заболевания рассказали специалисты Ростовского онкоцентра.
Так, о развитии злокачественных новообразований кроветворной и лимфоидной систем могут говорить: увеличение лимфоузлов, резкое повышение или снижение температуры тела, кожный зуд, лихорадка выше 38 градусов не менее трех дней без признаков воспаления, ночная потливость, резкое беспричинное похудение.
При появлении таких симптомов нужно обратиться к терапевту, онкологу или гематологу и пройти обследование.
«Когда в начале 19-го века знаменитый врач Томас Ходжкин впервые описал одну из форм лимфомы, которая теперь названа его именем, пациенты с этой патологией были обречены. Современная медицина добилась колоссальных результатов лечения: на ранних стадиях онкозаболевания кроветворной и лимфоидной систем излечимы в 90% случаев. Наша задача – увеличить выявляемость опухолевого процесса на ранних стадиях. Для этого необходимо отказаться от вредных привычек и ежегодно выполнять элементарные исследования»,
— приводит источник слова генерального директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии, академика РАН Олега Кита.
Сейчас злокачественные новообразования этой локализации составляют 5% всех онкологических заболеваний и занимают шестое место среди причин смертности от рака в России.
Факторами риска возникновения таких опухолей могут быть наследственность, инфекционные заболевания (мононуклеоз, цитомегаловирус, герпес, вирусные гепатиты, вирус Эпштейна-Барра и другие) и иммунодефицитные состояния после трансплантации органов или наличии ВИЧ-инфекции.