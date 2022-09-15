Симптомы опухолей кроветворной и лимфатической систем

«Когда в начале 19-го века знаменитый врач Томас Ходжкин впервые описал одну из форм лимфомы, которая теперь названа его именем, пациенты с этой патологией были обречены. Современная медицина добилась колоссальных результатов лечения: на ранних стадиях онкозаболевания кроветворной и лимфоидной систем излечимы в 90% случаев. Наша задача – увеличить выявляемость опухолевого процесса на ранних стадиях. Для этого необходимо отказаться от вредных привычек и ежегодно выполнять элементарные исследования»,