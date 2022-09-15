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53 минуты назад

По каким изменениям в полости рта можно выявить рак

runews24.ru

Тревожными симптомами являются нарывы, язвы, пятна красного и белого цвета в ротовой полости.

По каким изменениям в полости рта можно выявить рак
Фото: runews24.rurunews24.ru

Распознать рак, развивающийся в ротовой полости, можно по нескольким признакам. Как рассказали специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании и Американского онкологического общества, тревожными сигналами являются язвы или нарывы, онемения, пятна красного и белого цвета на деснах, языке, внутренней стороне щек, которые сохраняются больше недели. Также симптомом рака является изменение речи.

Специалисты напоминают, что раковое образование может появиться в любой части ротоглотки, но рак полости рта обычно проявляется на языке, щеках, губах и деснах. Реже его можно обнаружить на миндалинах или в трахее.

При этом специалисты отметили, что не каждая язва во рту – это признак рака. Такие симптомы также характерны для аллергии, они могут появиться из-за стресса или тревоги. Но если нарывы не проходят больше трех недель, то нужно посетить специалиста.

Симптомы онкологии горла похожи на признаки рака ротовой полости. Но к ним присоединяется опухоль и боли в челюсти, изменения голоса, ощущение кома в горле.

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