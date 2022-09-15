Иммунолог рассказала о стимуляторах иммунитета в вакцинах

О стимуляторах иммунитета – адъювантах, которые входят в состав многих вакцин, рассказала заведующая кафедрой иммунологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор Элеонора Белан.

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По словам специалиста, адъюванты более 100 лет используются при создании вакцин от разных заболеваний. Само слово «адъювант» происходит от латинского adjuvantis – «помогающий, поддерживающий».

Любая вакцина содержит антиген – возбудитель инфекции, на который организм вырабатывает иммунный ответ. А адъювант в связке с антигеном позволяет обеспечить развитие иммунного ответа практически без последствий для здоровья человека, что особенно важно для пациентов со слабым здоровьем.

Адъюванты входят в состав вакцин от COVID-19 и гриппа.