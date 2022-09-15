Иммунолог рассказала о стимуляторах иммунитета в вакцинах

О стимуляторах иммунитета – адъювантах, которые входят в состав многих вакцин, рассказала заведующая кафедрой иммунологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор Элеонора Белан.
По словам специалиста, адъюванты более 100 лет используются при создании вакцин от разных заболеваний. Само слово «адъювант» происходит от латинского adjuvantis – «помогающий, поддерживающий».
Любая вакцина содержит антиген – возбудитель инфекции, на который организм вырабатывает иммунный ответ. А адъювант в связке с антигеном позволяет обеспечить развитие иммунного ответа практически без последствий для здоровья человека, что особенно важно для пациентов со слабым здоровьем.
Адъюванты входят в состав вакцин от COVID-19 и гриппа.
Одним из преимуществ применения адъювантов является то, что они помогают выработать надежный иммунитет даже при введении в организм небольшой дозы антигена. Это позволяет из одного и того же количества антигенов изготовить больше вакцин, что крайне важно в периоды эпидемий и связанной с ними массовой вакцинации.