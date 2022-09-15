Врач Малышева обсудила опасные последствия гипертонии

Врач и телеведущая предупредила россиян о возможных последствиях повышенного кровяного давления. В первую очередь от него страдает мозг.

Во время эфира передачи "Жить здорово!" Елена Малышева вместе с коллегами рассказала россиянам о серьезных проблемах со здоровьем, которые могут появиться из-за гипертонии. Медики отметили, что если сосуды спазмированы, то страдают все органы. По словам соведущего, кардиолога Германа Гандельмана, в первую очередь давление сказывается на головном мозге.