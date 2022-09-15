Врач Малышева обсудила опасные последствия гипертонии

Врач и телеведущая предупредила россиян о возможных последствиях повышенного кровяного давления. В первую очередь от него страдает мозг.
Во время эфира передачи "Жить здорово!" Елена Малышева вместе с коллегами рассказала россиянам о серьезных проблемах со здоровьем, которые могут появиться из-за гипертонии. Медики отметили, что если сосуды спазмированы, то страдают все органы. По словам соведущего, кардиолога Германа Гандельмана, в первую очередь давление сказывается на головном мозге.
"Осложнения – ишемический, геморрагический инсульт или кровоизлияние мозга",
– цитирует Гандельмана издание "Дни.ру".
Также он добавил, что при этот недуг негативно сказывается на здоровье сосудов глаз, сердца и почек.
"Широкий спектр убивания человека",
– поделился мнением эксперт.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что кардиолог Тамаз Гаглошвили оценил вероятность полного избавления от гипертонии.