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3 часа назад

"Кровоизлияние в мозг": врач Елена Малышева обсудила опасные последствия гипертонии

Vse42.ru

Врач и телеведущая предупредила россиян о возможных последствиях повышенного кровяного давления. В первую очередь от него страдает мозг.

Врач Малышева обсудила опасные последствия гипертонии
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Во время эфира передачи "Жить здорово!" Елена Малышева вместе с коллегами рассказала россиянам о серьезных проблемах со здоровьем, которые могут появиться из-за гипертонии. Медики отметили, что если сосуды спазмированы, то страдают все органы. По словам соведущего, кардиолога Германа Гандельмана, в первую очередь давление сказывается на головном мозге.

"Осложнения – ишемический, геморрагический инсульт или кровоизлияние мозга",

– цитирует Гандельмана издание "Дни.ру".

Также он добавил, что при этот недуг негативно сказывается на здоровье сосудов глаз, сердца и почек.

"Широкий спектр убивания человека",

– поделился мнением эксперт.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что кардиолог Тамаз Гаглошвили оценил вероятность полного избавления от гипертонии.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,
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