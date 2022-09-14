Врач дал советы по борьбе с осенним обострением

"Пытаться оказывать какую-то помощь или призывать к порядку, тем более, если человек видит, что товарищ явно в неадеквате, наверное, не стоит. Если уж очень хочется проявить заботу, то тут надо ставить в известность полицию, потому что они уже в свою очередь вызовут психиатрическую помощь на себя",