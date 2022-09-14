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2 часа назад

Россиянам назвали опасные причины покраснения глаз

Lenta.ru

Кровоизлияния в глазах могут появиться на фоне стресса, диабета и ряда других заболеваний, сообщила офтальмолог Татьяна Шилова. Эти и другие опасные причины покраснения глаз она назвала россиянам в беседе с News.ru.

Россиянам назвали опасные причины покраснения глаз
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Субконъюнктивальные кровоизлияния, происходящие снаружи белковой части глаз, в целом неопасны для зрения, рассказала врач. По ее словам, зачастую они образуются на фоне эмоционального перенапряжения и стресса. Однако в некоторых случаях красные глаза могут быть симптомом развития серьезных проблем со здоровьем.

Шилова заявила, что сопровождаться краснотой белков глаз могут такие заболевания, как гипертония, диабет, атеросклероз и другие патологии сосудистого характера. При наличии данных недугов надо обратиться к офтальмологу, который проверит глазное дно и исключит кровоизлияние внутри глазного яблока, чреватого полной потерей зрения. Шилова также посоветовала обязательно проверить уровень липидов в крови и контролировать артериальное давление.

Ранее офтальмолог предупредила об опасности бесконтрольного использования глазных капель. По словам Шиловой, это может привести к сухости глаз, жжению, покраснению, аллергическим реакциям и снижению зрения.

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