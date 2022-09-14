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1 час назад

Разработан помечающий раковые клетки для иммунной системы препарат

Lenta.ruиещё 1

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали препарат, помечающий раковые клетки для иммунной системы. Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Cell.

Разработан помечающий раковые клетки для иммунной системы препарат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что опухолевые клетки умело маскируются от защитных сил организма. Новый метод позволяет переместить мутировавшую версию белка KRAS на поверхность раковых клеток, где его могут заметить иммунные клетки и уничтожить. Эти мутации выявляются примерно в четверти всех случаев рака.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уже предварительно одобрило совместное применение нового препарата ARS1620 с сотарасибом в случае рака легких. Сотарасиб был изобретен в последние десятилетия для борьбы с мутациями KRAS, однако он помогает не всем больным, поскольку иногда опухоли, которые он уменьшает, могут становиться устойчивыми и снова расти.

На данный момент авторы считают, что требуется больше исследований на животных и людях, чтобы использовать препарат в клинической практике.

В августе 2022 года международная команда ученых из Тель-Авивского и Лиссабонского университетов представила молекулу, способную заместить антитела при лечении рака, что может быть экономически выгоднее и доступнее.

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