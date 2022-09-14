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18 минут назад

Урологи предложили бороться с камнями в почках с помощью секса

Газета.Ru

Секс или мастурбация 3-4 раза в неделю помогут избавиться от камней в почках, считают индонезийские урологи из Университета Аирлангга в Сурабае. Об этом они рассказали в статье в журнале The Journal of Sexual Medicine.

Урологи предложили бороться с камнями в почках с помощью секса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи проанализировали пять работ, посвященных связи секса и камней в почках. Всего в них приняли участие более 400 человек с мочекаменной болезнью, часть из которых занималась сексом или мастурбировала 3-4 раза в неделю, а часть - воздерживалась.

Как оказалось, у участников из первой группы камни из почек выходили в среднем в 5,7 раза чаще, чем у второй, и быстрее выводились с мочой из организма. Также участники из первой группы на 62% реже прибегали к обезболиванию из-за камней. Доля людей, которым требовалось дробление камней, в первой группе была на 20% меньше.

"Половые контакты или мастурбация три-четыре раза в неделю способствуют самопроизвольному отхождению камней из дистального отдела мочеточника",

- отметили авторы работы.

Во врем оргазма происходит сокращение шейки мочевого пузыря, пояснили они - это повышает вероятность отхождения камней из почек. Кроме того, у мужчин при эрекции высвобождается оксид азота, который вызывает расслабление гладкой мускулатуры.

Болезни и лекарства,
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