Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
40 минут назад

О каких опасных недугах сигнализирует непреодолимая тяга к сладкому

Мира Маркина

Тяга к сладостям может быть обусловлена множеством разных причин – от банального голода до стресса. Но порой неутолимая жажда сахара может сигнализировать о серьезных болезнях или их предвестниках. Подробнее о недугах, на которые указывает злоупотребление сладостями – в материале "Рамблера".

О каких опасных недугах сигнализирует тяга к сладкому
Фото: unsplashunsplash

Депрессия

Если у одних людей, страдающих депрессией, аппетит пропадает напрочь, то другие, напротив, склонны переедать и налегать на сладкую и калорийную пищу. Причина такого поведения в том, что организм испытывает острую нехватку серотонина и пытается заполучить его самым простым способом. Если вы подозреваете у себя депрессию, прежде всего нужно обратиться к психотерапевту, который подберет качественное лечение и при необходимости пропишет медикаменты.

Сахарный диабет

Спутник этого опасного заболевания – неутолимое чувство голода, которое многие пациенты пытаются заесть сладостями. Иногда этот симптом указывает на повышенный или пониженный уровень глюкозы в крови.

При сахарном диабете человек также испытывает постоянную сухость во рту (из-за которой все время хочется пить), а позывы к мочеиспусканию становятся слишком частыми. При обнаружении данных симптомов важно незамедлительно обратиться к терапевту.

Компульсивное переедание

Компульсивным перееданием именуют нарушение пищевого поведения, при котором человек бесконтрольно потребляет пищу. Как правило, пациенты с данной проблемой отдают предпочтение сладкой и жирной еде, а еще нередко прячутся во время трапезы, испытывая чувство стыда.

Данная проблема также решается при работе с психотерапевтом.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители