О каких опасных недугах сигнализирует тяга к сладкому

Тяга к сладостям может быть обусловлена множеством разных причин – от банального голода до стресса. Но порой неутолимая жажда сахара может сигнализировать о серьезных болезнях или их предвестниках. Подробнее о недугах, на которые указывает злоупотребление сладостями – в материале "Рамблера".

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Депрессия

Если у одних людей, страдающих депрессией, аппетит пропадает напрочь, то другие, напротив, склонны переедать и налегать на сладкую и калорийную пищу. Причина такого поведения в том, что организм испытывает острую нехватку серотонина и пытается заполучить его самым простым способом. Если вы подозреваете у себя депрессию, прежде всего нужно обратиться к психотерапевту, который подберет качественное лечение и при необходимости пропишет медикаменты.

Сахарный диабет

Спутник этого опасного заболевания – неутолимое чувство голода, которое многие пациенты пытаются заесть сладостями. Иногда этот симптом указывает на повышенный или пониженный уровень глюкозы в крови.

При сахарном диабете человек также испытывает постоянную сухость во рту (из-за которой все время хочется пить), а позывы к мочеиспусканию становятся слишком частыми. При обнаружении данных симптомов важно незамедлительно обратиться к терапевту.

Компульсивное переедание

Компульсивным перееданием именуют нарушение пищевого поведения, при котором человек бесконтрольно потребляет пищу. Как правило, пациенты с данной проблемой отдают предпочтение сладкой и жирной еде, а еще нередко прячутся во время трапезы, испытывая чувство стыда.