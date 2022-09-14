Нежелание убирать в доме сигнализирует о расстройстве психики

Отсутствие желания наводить порядок в квартире, как и навязчивая тяга к поддержанию чистоты, могут говорить о развитии у человека некоторых заболеваний, предупредил врач-психотерапевт Алексей Вилков.

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По словам медика, человек, страдающий от депрессии и пребывающий в состоянии апатии, из-за отсутствия мотивации может прекратить наводить порядок в доме. Если же человека беспокоят невроз, тревога или навязчивые действия, то он, напротив, стремиться держать свою квартиру «сверхчистой». Из-за чувства повышенной тревожности человек замечает буквально каждую пылинку и старается избавиться от неё.

В то же время, как подчеркнул Вилков, не всегда такое поведение говорит о том, что человек болен. Случается и так, что страсть к идеальной чистоте продиктована характером человека.