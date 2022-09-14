В каких случаях можно умереть от царапины

"На этапе лечения очень важно сделать дифференциальную диагностику характера повреждения: было ли обычная ссадина с дальнейшим занесением бактериальной инфекции, либо это было, может быть, какое-то повреждение, и симптомы уже привели к симптомам столбняка, то есть, соответственно, лечение должно быть другое, либо это был укус бешеного животного",