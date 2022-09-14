В каких случаях можно умереть от царапины

Бактерии могут вызвать сепсис даже при обычной царапине. Об этом "Пятому каналу" рассказал пластический хирург Евгений Добрейкин.
Эксперт пояснил, что при сепсисе инфекция попадает в общий кровоток и запускает воспалительную реакцию. По его словам, бактерии путешествуют по кровеносному руслу и выделяют токсины. Это запускает токсический септический шок.
Вместе с тем Добрейкин добавил, что такое не происходит часто, но "может иметь место". Хирург посоветовал при повреждении обработать поверхность антисептиком, заклеить пластырем или забинтовать. При ухудшении ситуации следует обратиться к врачу.
"На этапе лечения очень важно сделать дифференциальную диагностику характера повреждения: было ли обычная ссадина с дальнейшим занесением бактериальной инфекции, либо это было, может быть, какое-то повреждение, и симптомы уже привели к симптомам столбняка, то есть, соответственно, лечение должно быть другое, либо это был укус бешеного животного",
– объяснил Добрейкин.
Врач пояснил, что при хорошем иммунитете обычная царапина не сможет доставить никаких проблем. В этом случае организм самостоятельно ее вылечит и справится с инфекцией.