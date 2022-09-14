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58 минут назад

В каких случаях можно умереть от царапины

Москва24

Бактерии могут вызвать сепсис даже при обычной царапине. Об этом "Пятому каналу" рассказал пластический хирург Евгений Добрейкин.

В каких случаях можно умереть от царапины
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Эксперт пояснил, что при сепсисе инфекция попадает в общий кровоток и запускает воспалительную реакцию. По его словам, бактерии путешествуют по кровеносному руслу и выделяют токсины. Это запускает токсический септический шок.

Вместе с тем Добрейкин добавил, что такое не происходит часто, но "может иметь место". Хирург посоветовал при повреждении обработать поверхность антисептиком, заклеить пластырем или забинтовать. При ухудшении ситуации следует обратиться к врачу.

"На этапе лечения очень важно сделать дифференциальную диагностику характера повреждения: было ли обычная ссадина с дальнейшим занесением бактериальной инфекции, либо это было, может быть, какое-то повреждение, и симптомы уже привели к симптомам столбняка, то есть, соответственно, лечение должно быть другое, либо это был укус бешеного животного",

– объяснил Добрейкин.

Врач пояснил, что при хорошем иммунитете обычная царапина не сможет доставить никаких проблем. В этом случае организм самостоятельно ее вылечит и справится с инфекцией.

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