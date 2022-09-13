Рак груди связали с переутомлением на сверхурочной работе

Избежать рака груди поможет отказ от алкоголя и переутомления, подсказал онколог-маммолог Данаил Назлиев. У себя в Telegram-канале он сослался на исследование, проведенное Американским онкологическим обществом, связавшим рак груди с переутомлением на сверхурочной работе.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Исследование показало, что у женщин, работавших более 55 часов в неделю, риск развития рака молочной железы повышался на 33 процента по сравнению с теми, кто работал 35-40 часов в неделю. Это позволило ученым предположить, что сверхурочная работа может быть одним из многих факторов, которые способствуют развитию рака груди.

Чтобы снизить вероятность развития рака груди, Назлиев порекомендовал вести здоровый образ жизни. «Здоровое питание, регулярные физические упражнения и поддержание здорового веса — все это важно. Кроме того, мы должны попытаться ограничить воздействие известных факторов риска рака молочной железы, таких как употребление алкоголя и воздействие ионизирующего излучения», — добавил онколог.