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13 минут назад

Названа главная ошибка гипертоников

Москва24иещё 2

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в разговоре с Москвой 24 назвала отказ от поддерживающей терапии самой распространенной ошибкой гипертоников.

Названа главная ошибка гипертоников
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Люди, у которых повышается давление, приходят к кардиологу, тот подбирает терапию и на этой терапии давление у людей стабилизируется. Многие считают, что если давление нормализовалось, то можно отменять препараты, оно будет и дальше хорошее",

– говорит эксперт.

При этом пациенты забывают, что улучшение состояния напрямую связано с приемом лекарств. Если перестать их пить, давление снова начнет повышаться, предупреждает кардиолог. Это в свою очередь может привести к гипертоническому кризу и даже инсульту.

"Скачки давления – это, конечно, риски развития инсульта. Особенно если на шее есть извитости сосудов или бляшки какие-то. Чем больше факторов риска, тем выше процент возникновения инсульта",

– заключила кардиолог.

Болезни и лекарства,
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