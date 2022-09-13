Чем полезна минералка и кому запрещено ее пить

Принято считать, что минералка - лучшее лекарство от всех болезней. Например, при алкогольном отравлении или проблемах с ЖКТ. Так ли это на самом деле? Чем полезна минеральная вода и кому она строго противопоказана? Спросили врача Максима Елисеева.

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В медицине существует целое направление, занимающееся лечением водами, - бальнеология. Однако, по словам медика, при расстройствах ЖКТ для нормализации работы желудка и кишечника в первую очередь необходимо скорректировать свое питание и отказаться от вредных привычек: фастфуда, острой и жирной пищи, алкоголя и курения. Тогда эффективно назначать в дополнение к этим мерам минеральную воду.

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Минеральная вода, которую мы выпьем за 1-1,5 часа до еды, снижает объем секреции желудочного сока, а также его кислотность. Если выпить воду за 15-20 минут до начала приема пищи, это приведет к повышению кислотности. Горячая минеральная вода способствует растворению в желудке слизи, улучшает моторику пищеварительного тракта, ускоряет кровообращение в стенках желудка и двенадцатиперстной кишки.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

При этом, как отметил Максим Елисеев, существует огромное количество минеральных вод, которые обладают разными свойствами и по-разному могут влиять на организм. Людям с заболеваниями мочевыделительной системы и ЖКТ необходимо соблюдать правила приема минеральной воды, установленные лечащим врачом.