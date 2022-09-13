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2 часа назад

Эксперт рассказал, чем опасна потливость ног и как подобрать лечение

ИКС ТВ

Потливость ног — проблема знакомая многим вне зависимости от пола и возраста. Но кроме неприятного запаха, этот симптом может сигнализировать о ряде нарушений в организме. О том,чем опасна потливость ног и как подобрать лечение, рассказал подолог клиники чрескожной хирургии VALGO Анастасия Елькина.

Эксперт рассказал, чем опасна потливость ног и как подобрать лечение
Фото: ikstv.infoikstv.info

Причины

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Потоотделение — это естественный физиологический процесс, который необходим для поддержания температуры тела. Однако существуют состояния, при которых пот начинает выделяться слишком интенсивно, что приносит сильный физический и психологический дискомфорт и может являться следствием серьезных заболеваний.

Чрезмерное потоотделение, или гипергидроз, может быть врожденным или приобретенным. Первичная форма гипергидроза присутствует у человека с рождения из-за генетической предрасположенности. Вторичная форма появляется вследствие нарушений иммунитета, болезней кровеносной, сердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой, нервной систем и в связи с внешними факторами — повышенной температурой, жарким климатом, высокой влажностью воздуха. Также нередко причинами излишнего потоотделения являются некачественные обувь и носки, отсутствие нормальной вентиляции ступней, физическое и моральное напряжение, аллергия.

Диагностика

Для того, чтобы подобрать эффективное лечение, необходимо пройти диагностику и выявить причины. Врачи используют различные способы обследования организма:
  • лабораторные анализы секреций потовых желез, а также крови и мочи позволяют увидеть общую клиническую картину и назначить дальнейший курс лечения;
  • аппаратная диагностика направлена на изучение состояния внутренних органов и определения нарушений.

Также важно исключить грибковую инфекцию, при которой вместе с гипергидрозом появляется еще и сильный запах. Для этого лучше обратиться к подологу: он просветит ногти лампой Вуду, при наличии грибка они будут светиться характерным светом. Если результаты, полученные лампой, сомнительны, выявить наличие инфекции позволит соскоб с ногтя с последующей микроскопией.

Лечение и профилактика

В зависимости от результатов диагностических исследований назначается лечение:
  • при грибковом поражении подбираются противогрибковые средства, антибиотики, мануальная терапия;
  • при расстройстве потовых желез назначаются специальные препараты, антиперспиранты и тщательная гигиена ног и обуви;
  • при наличии патологических болезней обязательно медикаментозное и физиотерапевтическое лечение;
  • при аллергии — диета и антигистаминные препараты.
Также врачи нередко назначают гимнастику для тренировки сосудов и сердца и правильный образ жизни. В ряде случаев полностью вылечиться от гипергидроза невозможно, но эффективные методы дают возможность избавиться от неприятных симптомов. В качестве профилактики советуется:
  • использование обуви и носков из натуральных материалов, которые хорошо пропускают воздух.
  • два раза в день нужно мыть ноги теплой водой со специальными средствами от гипергидроза. При повышенном потоотделении помогут контрастные ванночки.

Профессиональные подологические средства от гипергидроза устраняют пот и убивают бактерии, вызывающие запах. Любые заболевания необходимо лечить вовремя и до полного выздоровления, пока они не привели к хроническому гипергидрозу.

Также нельзя заниматься самолечением, потому что излишняя потливость может появиться как из-за простуды, так и в результате серьезных патологий и инфекций.

Болезни и лекарства,
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