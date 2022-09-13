Эксперт рассказал, чем опасна потливость ног и как подобрать лечение

Потливость ног — проблема знакомая многим вне зависимости от пола и возраста. Но кроме неприятного запаха, этот симптом может сигнализировать о ряде нарушений в организме. О том,чем опасна потливость ног и как подобрать лечение, рассказал подолог клиники чрескожной хирургии VALGO Анастасия Елькина.
Потоотделение — это естественный физиологический процесс, который необходим для поддержания температуры тела. Однако существуют состояния, при которых пот начинает выделяться слишком интенсивно, что приносит сильный физический и психологический дискомфорт и может являться следствием серьезных заболеваний.
Чрезмерное потоотделение, или гипергидроз, может быть врожденным или приобретенным. Первичная форма гипергидроза присутствует у человека с рождения из-за генетической предрасположенности. Вторичная форма появляется вследствие нарушений иммунитета, болезней кровеносной, сердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой, нервной систем и в связи с внешними факторами — повышенной температурой, жарким климатом, высокой влажностью воздуха. Также нередко причинами излишнего потоотделения являются некачественные обувь и носки, отсутствие нормальной вентиляции ступней, физическое и моральное напряжение, аллергия.
Также важно исключить грибковую инфекцию, при которой вместе с гипергидрозом появляется еще и сильный запах. Для этого лучше обратиться к подологу: он просветит ногти лампой Вуду, при наличии грибка они будут светиться характерным светом. Если результаты, полученные лампой, сомнительны, выявить наличие инфекции позволит соскоб с ногтя с последующей микроскопией.
Профессиональные подологические средства от гипергидроза устраняют пот и убивают бактерии, вызывающие запах. Любые заболевания необходимо лечить вовремя и до полного выздоровления, пока они не привели к хроническому гипергидрозу.
Также нельзя заниматься самолечением, потому что излишняя потливость может появиться как из-за простуды, так и в результате серьезных патологий и инфекций.