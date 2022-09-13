Врач развеяла популярный миф о профилактике болезней

Врач-отоларинголог, хирург Екатерина Богданова заявила, что частое полоскание горла антисептиками не защитит от болезней. Популярный миф об эффективности этого способа профилактики она развеяла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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«Слизистая [оболочка горла] — это уникальная экосистема, которая состоит из миллиардов бактерий, которые и являются самым основным защитным механизмом», — рассказала врач и добавила, что множество бактерий образуют биопленку.

По словам Богдановой, если человек ежедневно полоскает горло антисептиками, то биопленка смывается, а слизистая горла становится сухой и безжизненной. В таком случае, как уточнила отоларинголог, человек становится уязвимым перед различными заболеваниями.