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39 минут назад

Эндокринолог Берковская назвала повышенный кальций в крови признаком опасного заболевания

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Эндокринолог Марина Берковская рассказала, что наиболее частой причиной повышенного кальция в крови становится первичный гиперпаратиреоз (избыток паратгормона).

Повышенный кальций является признаком опасного заболевания
Фото: RT на русскомRT на русском

Среди проблем с эндокринной системой это заболевание занимает третье место после сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы, рассказала врач в разговоре с «Москвой 24».

«Женщины страдают от гиперпаратиреоза в три раза чаще мужчин. Также в зоне риска люди старше 50 лет. Хотя развиться патология может в любом возрасте»,

— отметила Берковская.

По словам эндокринолога, заболевание приводит к вымыванию кальция из костей, а также отложению его во внутренних органах. Поэтому в крови, сосудах, почках этого вещества становится много, в костях же, наоборот, мало.

Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с URA.RU посоветовала обследоваться в случае обмороков во взрослом возрасте.

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