В США впервые зафиксировали смерть от оспы обезьян

Подтвержден первый случай смерти от обезьяньей оспы в Соединенных Штатах. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес, передает ТАСС.

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Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое в основном передается человеку от диких животных (грызунов или приматов). К симптомам в том числе относятся: лихорадка, головная боль, боль в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Помимо этого, могут появляться кожные высыпания.

«Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса совместно с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подтвердили первую смерть от оспы обезьян», — говорится в заявлении департамента.

Также уточняется, что иммунитет умершего был ослаблен, после заражения его госпитализировали.