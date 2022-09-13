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2 часа назад

Семь состояний, из-за которых у вас может болеть голова

Ferra.ruиещё 1

Головная боль - это одна из самых распространённых проблем со здоровьем в мире. Сама по себе такая боль субъективна, поэтому людям может быть сложно понять, насколько их состояние опасно.

7 состояний, из-за которых может болеть голова
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Головные боли возникают, когда какой-либо неизвестный механизм воздействует на нервы в вашем теле и заставляет их посылать сигнал в мозг. Активироваться такой механизм может при помощи множества факторов. В том числе из-за стресса, голода, недосыпа, алкоголя, экрана компьютера, скрежетания зубами.

Также головная боль может быть и самостоятельным заболеванием, и признаком другой медицинской проблемы. Например, обезвоживания, злоупотребления лекарственными препаратами, действия побочных эффектов лекарства, повышенного давления, опухоли, заложенности носовых пазух, мигрени.

Мигрень же - это не тип головной боли, а неврологическое заболевание. Оно отличается такими симптомами, как изнурительные головные боли, тошнота, чувствительность к звуку и/или свету. Причём каждый эпизод мигрени может длиться неделями.

Самой распространённой разновидностью головной боли считается головная боль напряжения. Она может быть связана с эмоциональным или физическим стрессом, травмой головы, беспокойством. Лечится это обычно при помощи ацетаминофена (тайленола) или ибупрофена (адвила).

Кроме того, у некоторых головная боль уменьшается от иглоукалывания, массажа и здорового питания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
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