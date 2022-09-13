В России могут ужесточить правила продажи медпрепаратов со спиртом

По решению правительственной комиссии по профилактике правонарушений такой вопрос должен рассмотреть Минздрав. Как сообщает газета «Известия», также министерству поручено изучить возможность снизить объём тары, в которой продаются лекарства с содержанием этилового спирта.

Поводом для изучения этой темы правительственной комиссией стал рост количества отравлений суррогатным алкоголем со смертельным исходом. В кабмине отметили, что за прошлый год таких случаев стало больше почти на 14%. Чаще всего их фиксировали в республиках Алтай, Марий Эл, Чувашии, а также Архангельской, Воронежской, Курганской и Ленинградской областях.