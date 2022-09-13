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50 минут назад

В России могут ужесточить правила продажи медпрепаратов со спиртом и аналогами

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По решению правительственной комиссии по профилактике правонарушений такой вопрос должен рассмотреть Минздрав. Как сообщает газета «Известия», также министерству поручено изучить возможность снизить объём тары, в которой продаются лекарства с содержанием этилового спирта.

В России могут ужесточить правила продажи медпрепаратов со спиртом
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Поводом для изучения этой темы правительственной комиссией стал рост количества отравлений суррогатным алкоголем со смертельным исходом. В кабмине отметили, что за прошлый год таких случаев стало больше почти на 14%. Чаще всего их фиксировали в республиках Алтай, Марий Эл, Чувашии, а также Архангельской, Воронежской, Курганской и Ленинградской областях.

Как сообщили изданию в пресс-службе Минздрава, инициатива правительства поддерживается, отметив, что уже ведётся контроль за производством и продажей антисептической спиртосодержащей продукции.

Болезни и лекарства,
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