Сколько минут в неделю нужно заниматься спортом, чтобы на 70 % снизить риск инсульта

Согласно ряду исследований, в неделю достаточно уделять спорту меньше часа, чтобы снизить вероятность инсульта. Правда, важно при этом подбирать правильные тренировки.

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В исследовании, результаты которого опубликованы в научном издании Medicine and Science in Sports Exercise, говорится, что при поднятии тяжестей менее часа в неделю у людей снижается вероятность столкнуться с серьёзными болезнями мозга и сердца. Кроме того, у участников исследования риск сердечного приступа и инсульта снизился соответственно на 40 и 70 %.

На самом деле даже всего два подхода жима лежа могут быть полезны для здоровья. Причём занимает это всё меньше пяти минут.

Силовые тренировки помогают снизить холестерин, а это уменьшает вероятность инфаркта и инсульта. Кроме того, как показали результаты исследования, опубликованного в JAMA Cardiology, те, кто в неделю уделял силовым тренировкам три раза по 45 минут, имели гораздо меньше жира вокруг сердца. Кроме того, у этих участников на 32 % сократилось количество перикардиальной жировой ткани.