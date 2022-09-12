Признаки диабета, которые легко спутать с другими болезнями

Существует девять признаков диабета, которые многие люди принимают за симптомы других болезней или списывают на обычное недомогание. Развитие указанного заболевания говорит о «поломке» механизмов контроля сахара в крови.
Диабет сопровождается рядом неочевидных признаков, предупредила популяризатор медицины в Великобритании, врач общей практики доктор Фирдоус.
К таким признакам относятся частые пробуждения ночью дляпохода в туалет, сухость во рту и повышенная жажда, пишет Express.
На развитие болезни также указывают снижение либидо, хроническая усталость, эректильная дисфункция, активация дрожжевых инфекций, ухудшение зрения и плохое заживлениеран.