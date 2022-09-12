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2 часа назад

Признаки диабета, которые легко спутать с другими болезнями

Слово и Дело

Существует девять признаков диабета, которые многие люди принимают за симптомы других болезней или списывают на обычное недомогание. Развитие указанного заболевания говорит о «поломке» механизмов контроля сахара в крови.

Признаки диабета, которые легко спутать с другими болезнями
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Диабет сопровождается рядом неочевидных признаков, предупредила популяризатор медицины в Великобритании, врач общей практики доктор Фирдоус.

К таким признакам относятся частые пробуждения ночью дляпохода в туалет, сухость во рту и повышенная жажда, пишет Express.

На развитие болезни также указывают снижение либидо, хроническая усталость, эректильная дисфункция, активация дрожжевых инфекций, ухудшение зрения и плохое заживлениеран.

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