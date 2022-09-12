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27 минут назад

Эффективна ли процедура прокола при гайморите или такой метод устарел

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Гайморит – воспаление гайморовых пазух, довольно серьезное заболевание, заставляющее человека испытывать сильный дискомфорт. Раньше самым распространенным способом лечения этой болезни являлась процедура так называемого прокола. Достаточно болезненная и не во всех случаях эффективная. Сейчас гайморит все чаще лечат антибиотиками и промываниями носовых пазух, также возможны хирургические вмешательства в особых случаях. "Рамблер" спросил у эксперта, считается ли прокол до сих пор эффективным или этот способ уже устарел.

Эффективна ли процедура прокола при гайморите или метод устарел
Фото: UnsplashUnsplash
В отношении проколов мы говорим о том, что это крайняя мера, когда слизистая в гайморовых пазухах не может по-другому выйти. Альтернатива проколу, безусловно, есть, и ей будут являться процедуры на лор-комбайне, различные манипуляции по эвакуации слизи, однако не всегда они проходят удачно. Вообще, очень важно делать все, чтобы эта слизь не капсулизировалась.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Диагноз "гайморит" ставится на основании осмотра, жалоб, результатов выполненной рентгенографии.

После этого назначается сосудосуживающая терапия, антибактериальная терапия, прием антигистаминных препаратов. И зачастую этого более чем достаточно в комплексе с промыванием носа. Если нет – прокол имеет место быть до сих пор.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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