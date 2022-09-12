Эффективна ли процедура прокола при гайморите или метод устарел

Гайморит – воспаление гайморовых пазух, довольно серьезное заболевание, заставляющее человека испытывать сильный дискомфорт. Раньше самым распространенным способом лечения этой болезни являлась процедура так называемого прокола. Достаточно болезненная и не во всех случаях эффективная. Сейчас гайморит все чаще лечат антибиотиками и промываниями носовых пазух, также возможны хирургические вмешательства в особых случаях. "Рамблер" спросил у эксперта, считается ли прокол до сих пор эффективным или этот способ уже устарел.
Диагноз "гайморит" ставится на основании осмотра, жалоб, результатов выполненной рентгенографии.