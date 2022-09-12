Эффективна ли процедура прокола при гайморите или метод устарел

В отношении проколов мы говорим о том, что это крайняя мера, когда слизистая в гайморовых пазухах не может по-другому выйти. Альтернатива проколу, безусловно, есть, и ей будут являться процедуры на лор-комбайне, различные манипуляции по эвакуации слизи, однако не всегда они проходят удачно. Вообще, очень важно делать все, чтобы эта слизь не капсулизировалась.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"