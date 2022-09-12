Какими болезнями человек может заразить домашнего питомца

— Однако в таком редком случае у животного проявляются те же симптомы, что и у человека. Животное можно обезопасить от такого лишь с помощью прививки. Прививка всем животным делается многовалентная, щенки получают вакцину в два месяца, затем ревакцинацию в три месяца после смены зубов, а затем через год. На ежегодной основе животные должны быть привиты от основных заболеваний. Если это собака, то обязательно от коронавируса, чумы, гепатита, бешенства и так далее. Если люди скептически относятся к многим прививкам, то животных это не должно касаться,