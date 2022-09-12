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45 минут назад

Симптомы, при которых нужно вызывать скорую помощь

Letidor.ru

Любое состояние, которое человек оценивает как опасное для жизни должно сопровождаться вызовом скорой, при резком ухудшении самочувствия важно не упустить момент и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Симптомы, при которых нужно вызывать скорую помощь
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

В каких случаях без бригады скорой точно не обойтись, читайте в нашей новости.

Врач-иммунолог Николай Крючков назвал опасные состояния, при которых необходима немедленная медицинская помощь.

Если человек потерял сознание, у него поднялась слишком высокая температура, которая не сбивается длительное время, то это тревожные признаки. Также немедленного вызова кардиологической бригады требует побледнение или посинение кожных покровов.

Это может быть потеря чувствительности определенных участков тела, нарушение движения, нарушение асимметрии лица: человек не может улыбнуться или при вытаскивании языка, язык отклоняется. Также если человек задыхается или чувствует резкое выраженное головокружение.

— Николай Крючков, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук.

Поводом для вызова скорой также должна стать резкая боль в области груди или подреберья и желтушность кожных покровов, пишет URA. Ru.

Болезни и лекарства,Николай Крючков,
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