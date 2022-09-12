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1 час назад

Диетолог Соломатина посоветовала отказаться от соли при остеопорозе

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Врач-диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по питанию при остеопорозе.

Диетолог Соломатина посоветовала отказаться от соли при остеопорозе
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что прежде всего нужно отказаться от продуктов и напитков с кофеином.

«Это может быть кофе, это могут быть энергетические напитки, где содержится кофеин. Это горький шоколад, хотя он полезен, но в данном случае объедаться им не стоит, поскольку выводит кальций», — пояснила Соломатина.

При выборе продуктов в магазине она советует внимательно читать их состав. Если в списке есть пальмовое масло, лучше отказаться от покупки, так как оно может негативно влиять на усвоение кальция.

«Ортофосфорная кислота, которая содержится в газировке, также является антагонистом кальция. Как правило, энергетики бывают тоже газированные, там мы получим и кофеин, и ортофосфорную кислоту. Такие напитки необходимо исключать», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
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