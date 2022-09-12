Что делать при первых симптомах ОРВИ

Осенью, в период установившейся прохлады, вирусы распространяются особенно активно. При простуде появляются всем знакомые классические симптомы:повышение температуры, озноб, кашель, боль в горле, насморк. О том, как справиться с неприятными симптомами ОРВИ, рассказала эндокринолог Зухра Павлова

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По словам доктора, при появлении первых признаков заболевания следует остаться дома и как можно больше времени проводить в постели. Так организм не тратит много энергии и бережет ресурсы для иммунной защиты.

Нежелательно в период болезни принимать душ и пить алкогольные напитки. Кроме того, рекомендуется снизить количество съедаемой пищи.

Очень важно наладить питьевой режим и употреблять как можно больше теплой жидкости. Для скорейшего выздоровления необходимо наладить микроклимат в квартире. Воздух в комнате должен быть прохладным, однако нельзя допускать сквозняка, предупреждает доктор.

Согласно рекомендациям большинства терапевтов, ни в коем случае нельзя сбивать температуру до 38 градусов. Лучше всего принимать адаптогены: китайский лимонник, элеутерококк, омега-3, поливитамины.

Еще я рекомендую витамин С. Несмотря на то, что клинические исследования не выявили четкой связи между приемом витамина и быстрым излечением от простуды, пренебрегать им не стоит. Витамин С очень важен, но в организме сам не вырабатывается. Нельзя быть в дефиците в такой сложный период, когда все силы уходят на борьбу с воспалением,

— подчеркнула врач в своем телеграм-канале.

Категорически запрещается принимать антибиотики без назначения врача. Они направлены на борьбу с бактериями, в то время как у человека может быть вирусная инфекция.

В большинстве случаев при своевременном лечении состояние улучшается уже через пару дней. Однако, если легче не становится, следует обратиться к доктору.