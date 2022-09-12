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2 часа назад

Врач раскрыла плюсы первой в России вакцины от ротавируса

Мир24

Роспотребнадзор разработал первую в России вакцину от ротавируса. Это позволит не зависеть от поставщиков зарубежных вакцин и успешно предотвращать заражения детей раннего возраста, для которых этот вирус по-настоящему опасен. В чем опасность заболевания, рассказала в интервью корреспонденту Mir24.tv гастроэнтеролог, старший медицинский консультант телемедицинской службы Екатерина Есакова.

Врач раскрыла плюсы первой в России вакцины от ротавируса
Фото: Мир24Мир24

«Ротавирус, или ротавирусный гастроэнтерит – острое инфекционное поражение ротоглотки и тонкого кишечника. Оно проявляется поднятием температуры, рвотой, диарей, болями в животе и гриппоподобным состоянием, – говорит врач. – Болезнь имеет широкую распространенность и занимает второе место по заболеваемости после ОРВИ. Как правило, ротавирусная инфекция протекает в легкой или среднетяжелой форме, но, как и при любой другой инфекции, мы боимся тяжелого течения. Оно особо опасно для маленьких детей, в некоторых случаях даже требуется госпитализация в стационар».

По словам врача, инфекция может вызвать сильное обезвоживание организма и, как следствие, развитие судорог, полуобморочного состояния, тахикардии, падения артериального давления.

По данным ВОЗ в мире от этой инфекции ежегодно погибают сотни тысяч детей. Высокая смертность связана с быстрым наступлением обезвоживания, проблемами своевременного оказания медицинской помощи и слабостью иммунитета малышей.

Как говорит Екатерина Есакова, создание первой в России вакцины от ротавируса выведет борьбу с болезнью на новый уровень. Прививка будет включена в календарь национальных прививок, что позволит снизить заболеваемость в разы.

Болезни и лекарства,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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