Врач раскрыла плюсы первой в России вакцины от ротавируса

«Ротавирус, или ротавирусный гастроэнтерит – острое инфекционное поражение ротоглотки и тонкого кишечника. Оно проявляется поднятием температуры, рвотой, диарей, болями в животе и гриппоподобным состоянием, – говорит врач. – Болезнь имеет широкую распространенность и занимает второе место по заболеваемости после ОРВИ. Как правило, ротавирусная инфекция протекает в легкой или среднетяжелой форме, но, как и при любой другой инфекции, мы боимся тяжелого течения. Оно особо опасно для маленьких детей, в некоторых случаях даже требуется госпитализация в стационар».