Терапевт заявила о смертельной опасности ротавируса

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что ротавирус является достаточно распространённым инфекционным заболеванием, вспышки которого чаще всего фиксируются в каких-то организованных коллективах и на отдыхе, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, заразиться ротавирусом может каждый и это всегда очень неприятно, но тяжелее всего болеют пожилые и дети.
«Это очень тяжёлое заболевание, поскольку организм человека обезвоживается. В данном случае требуется госпитализация и терапия, так как это состояние может быть опасно для жизни»,
— пояснила она.
Романенко подчеркнула, что в качестве профилактики следует отметить мытьё рук, но также не стоит забывать о специфической профилактике в виде вакцинации, причём детям - в первую очередь.