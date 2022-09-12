Терапевт заявила о смертельной опасности ротавируса

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что ротавирус является достаточно распространённым инфекционным заболеванием, вспышки которого чаще всего фиксируются в каких-то организованных коллективах и на отдыхе, сообщает «Вечерняя Москва».

Фото: nsn.fm nsn.fm

По её словам, заразиться ротавирусом может каждый и это всегда очень неприятно, но тяжелее всего болеют пожилые и дети.

«Это очень тяжёлое заболевание, поскольку организм человека обезвоживается. В данном случае требуется госпитализация и терапия, так как это состояние может быть опасно для жизни»,

— пояснила она.