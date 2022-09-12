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1 час назад

Терапевт заявила о смертельной опасности ротавируса

Национальная Служба Новостейиещё 1

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что ротавирус является достаточно распространённым инфекционным заболеванием, вспышки которого чаще всего фиксируются в каких-то организованных коллективах и на отдыхе, сообщает «Вечерняя Москва».

Терапевт заявила о смертельной опасности ротавируса
Фото: nsn.fmnsn.fm

По её словам, заразиться ротавирусом может каждый и это всегда очень неприятно, но тяжелее всего болеют пожилые и дети.

«Это очень тяжёлое заболевание, поскольку организм человека обезвоживается. В данном случае требуется госпитализация и терапия, так как это состояние может быть опасно для жизни»,

— пояснила она.

Романенко подчеркнула, что в качестве профилактики следует отметить мытьё рук, но также не стоит забывать о специфической профилактике в виде вакцинации, причём детям - в первую очередь.

Болезни и лекарства,
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