Вздутие и изжога: в чем проблема

Рассказываем, какие симптомы должны насторожить и стать поводом для похода к врачу. В новом выпуске "Короче, Омск" нутрициолог и кандидат медицинских наук Татьяна Притыкина расскажет про самые частые проблемы с желудком и кишечником: на что влияет генетика, а на что - образ жизни.
Большое количество разных продуктов, которые мы съели в одно время, они просто потом ингибируют переваривание друг друга. Например, фрукты рекомендуется кушать отдельно от белка. Если мы съели фрукты вместе с мясом, то больше начинает работать фермент пепсин, который переваривает белок, а фрукты застаиваются, залёживаются, возникает их гниение и брожение, а потом вздутие живота,
- говорит специалист.