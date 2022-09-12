Вздутие и изжога: в чем проблема

Большое количество разных продуктов, которые мы съели в одно время, они просто потом ингибируют переваривание друг друга. Например, фрукты рекомендуется кушать отдельно от белка. Если мы съели фрукты вместе с мясом, то больше начинает работать фермент пепсин, который переваривает белок, а фрукты застаиваются, залёживаются, возникает их гниение и брожение, а потом вздутие живота,