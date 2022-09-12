Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
56 минут назад

Вздутие и изжога: в чем проблема

Омск Здесь

Рассказываем, какие симптомы должны насторожить и стать поводом для похода к врачу. В новом выпуске "Короче, Омск" нутрициолог и кандидат медицинских наук Татьяна Притыкина расскажет про самые частые проблемы с желудком и кишечником: на что влияет генетика, а на что - образ жизни.

Вздутие и изжога: в чем проблема
Фото: Омск ЗдесьОмск Здесь

Большое количество разных продуктов, которые мы съели в одно время, они просто потом ингибируют переваривание друг друга. Например, фрукты рекомендуется кушать отдельно от белка. Если мы съели фрукты вместе с мясом, то больше начинает работать фермент пепсин, который переваривает белок, а фрукты застаиваются, залёживаются, возникает их гниение и брожение, а потом вздутие живота,

- говорит специалист.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители