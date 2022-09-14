Врач назвала признаки начинающегося инфаркта

По словам специалиста, это острое заболевание сердца сопровождается болевыми ощущениями, при этом чаще всего боль возникает за грудиной в левой половине грудной клетки и «отдаёт» в левую руку, под лопатку, в челюсть, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».