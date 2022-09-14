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2 часа назад

Врач назвала признаки начинающегося инфаркта

Свободная прессаиещё 3

Врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила признаки начинающегося инфаркта.

Врач назвала признаки начинающегося инфаркта
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

По словам специалиста, это острое заболевание сердца сопровождается болевыми ощущениями, при этом чаще всего боль возникает за грудиной в левой половине грудной клетки и «отдаёт» в левую руку, под лопатку, в челюсть, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

«Эта пронзительная боль, которая не дает человеку двигаться, то есть он не может идти, а просто замирает в каком-то положении»,

– отметила Романенко.

Кроме того, признаком инфаркта может стать ухудшение состояния, падение давления, слабость, испарина. В группу риска, как подчеркнула врач, входят люди с атеросклерозом, гипертонией и сахарным диабетом.

Болезни и лекарства,
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