Врач рассказал о побочном эффекте приема цинка от простуды

Научные исследования показывают, что цинк стимулирует иммунитет и помогает предотвращать развитие вирусных инфекций. Данный микроэлемент упоминается даже в некоторых протоколах лечения COVID-19. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Но относиться к приему препаратов, содержащих цинк, надо с осторожностью, та как они имеют серьезный побочный эффект, предостерег он.
«Есть исследования, которые с определенной долей математической вероятности показывают, что цинк способен стимулировать иммунитет. При COVID-19 в некоторых протоколах (лечения коронавирусной инфекции, – ред.) был цинк. Но есть одно большое «но». Если люди начинают слишком увлекаться цинком, это приводит к нарушению всасывания меди. А недостаток меди – это гораздо более серьезная история, чем недостаток цинка. Медь – участник очень многих процессов в нашем организме, и когда у нас меди не хватает, организм на это реагирует существенно хуже»,
– пояснил Алексей Хухрев.
Как противопростудное средство цинк может играть скорее психотерапевтическую роль, чем лечебную, считает врач. Для профилактики он советует принимать цинк не более месяца, учитывая нехватку информации о его эффективности.
«Достаточно его принимать в составе комплексных витаминов в период простудных заболеваний. Я бы ограничился приемом не более месяца»,
– порекомендовал Алексей Хухрев.