Врач рассказал о побочном эффекте приема цинка от простуды

«Есть исследования, которые с определенной долей математической вероятности показывают, что цинк способен стимулировать иммунитет. При COVID-19 в некоторых протоколах (лечения коронавирусной инфекции, – ред.) был цинк. Но есть одно большое «но». Если люди начинают слишком увлекаться цинком, это приводит к нарушению всасывания меди. А недостаток меди – это гораздо более серьезная история, чем недостаток цинка. Медь – участник очень многих процессов в нашем организме, и когда у нас меди не хватает, организм на это реагирует существенно хуже»,