Что делать для профилактики остеопороза

«Первое и самое важное, как фундамент в строительстве дома — образ жизни. Вы рискуете здоровьем, если вы малоподвижны, питаетесь только кашками, игнорируете белок и растительную клетчатку. Также вы в группе риска, если едите только один-два раза в день: вы не доедаете белка, так как он не может усвоиться за раз в нужном количестве»,