В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о вакцинации от гриппа

Специалисты ведомства напомнили, что с сентября по ноябрь самое подходящее время для вакцинации от гриппа, так как через 3–4 недели после этого начинается подъем заболевания и нужно успеть сформировать иммунитет.

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По словам медиков, прививку необходимо делать даже в том случае, если в прошлом году никто из близких не болел. В сезоне-2021/2022 циркуляция гриппа в России была довольно значительной. В новом сезоне ситуация может быть еще серьезней – ожидается приход нового вируса. Кроме того, в мире циркулируют штаммы, которые вызвали пандемию гриппа в 2009–2010 годах.

В ведомстве отметили, что в 2022 году значительно изменится состав штаммов в вакцинах от гриппа. В обновленные препараты по рекомендации экспертов ВОЗ включили антигены штаммов вирусов, которые ожидаются в этом эпидемическом сезоне.