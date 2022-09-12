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1 час назад

В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о вакцинации от гриппа

Волгоградская правдаиещё 3

Специалисты ведомства напомнили, что с сентября по ноябрь самое подходящее время для вакцинации от гриппа, так как через 3–4 недели после этого начинается подъем заболевания и нужно успеть сформировать иммунитет.

В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о вакцинации от гриппа
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам медиков, прививку необходимо делать даже в том случае, если в прошлом году никто из близких не болел. В сезоне-2021/2022 циркуляция гриппа в России была довольно значительной. В новом сезоне ситуация может быть еще серьезней – ожидается приход нового вируса. Кроме того, в мире циркулируют штаммы, которые вызвали пандемию гриппа в 2009–2010 годах.

В ведомстве отметили, что в 2022 году значительно изменится состав штаммов в вакцинах от гриппа. В обновленные препараты по рекомендации экспертов ВОЗ включили антигены штаммов вирусов, которые ожидаются в этом эпидемическом сезоне.

Люди часто опасаются, что после прививки от гриппа могут заболеть коронавирусом, однако это разные инфекции, и подобного не произойдет. Но чтобы защитить себя от обеих болезней, нужно вакцинироваться и от гриппа, и от COVID-19. Специалисты отметили, что между ними нужно выдержать интервал в один месяц, чтобы организм успел выработать полноценный иммунитет. Сделать две прививки в один день медики тоже не запрещают.

Болезни и лекарства,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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