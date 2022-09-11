Медики назвали главную причину болей в пояснице

Резкая боль в нижней части спины может застать нас совсем не вовремя. О причинах и методах борьбы с ней рассказали специалисты.

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Как сообщает издание ETNT, люмбаго определяют как сильную боль в пояснице. Она может быть вызвана обычными повседневными действиями, такими как подъем ребенка или уборка по дому.

Происходит люмбаго из-за того, что мышцы резко сокращаются как при нападении – так они пытаются защитить позвоночник от травм.