Медики назвали главную причину болей в пояснице

Резкая боль в нижней части спины может застать нас совсем не вовремя. О причинах и методах борьбы с ней рассказали специалисты.
Как сообщает издание ETNT, люмбаго определяют как сильную боль в пояснице. Она может быть вызвана обычными повседневными действиями, такими как подъем ребенка или уборка по дому.
Происходит люмбаго из-за того, что мышцы резко сокращаются как при нападении – так они пытаются защитить позвоночник от травм.
Чтобы избежать люмбаго, специалисты советуют вести активный образ жизни, делая упражнения с не очень тяжелыми предметами на укрепление мышц спины. Кроме того, важно поддерживать здоровую диету и нормальный вес.