Нужна ли прививка от гриппа взрослому и какую выбрать

Я считаю, что за прививкой мы должны приходить в поликлинику. На сегодняшний момент проводится вакцинация гриппол+ и совигрипп. Стоит учитывать, если у человека много хронических заболеваний и они находятся в стадии ремиссии, и пациент понимает, что рисков много, лучше все равно выполнить эту вакцинацию, предварительно обговорив это со своим лечащим врачом.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"