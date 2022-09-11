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16 минут назад

Нужна ли прививка от гриппа взрослому и какую выбрать

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Традиционно перед началом осеннего сезона государственные медучреждения и частные клиники проводят вакцинацию против гриппа для желающих. "Рамблер" спросил у эксперта, стоит ли сейчас делать прививку и какие они бывают.

Нужна ли прививка от гриппа взрослому и какую выбрать
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Учитывая, что грипп является острым респираторным вирусным заболеванием, быстро передающимся и дающим большое количество опасных возможных осложнений, вакцинацию не стоит игнорировать, однако всегда будет разумным для начала проконсультироваться с терапевтом.

Делать прививку, как утверждает наш эксперт, стоит до начала эпидсезона.

Выполнение вакцинации на сегодняшний день нецелесообразно, потому что эпидсезон уже начался. Это нужно было делать в августе, чтобы иммунитет смог выработать антитела. В августе было правильно сделать вакцину от гриппа, тем самым перекрыв сезонные наиболее активные ОРВИ.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Обычному человеку не нужно выбирать какую-либо альтернативу вакцинам и гнаться за импортными аналогами. Вакцины есть в гос. поликлиниках.

Я считаю, что за прививкой мы должны приходить в поликлинику. На сегодняшний момент проводится вакцинация гриппол+ и совигрипп. Стоит учитывать, если у человека много хронических заболеваний и они находятся в стадии ремиссии, и пациент понимает, что рисков много, лучше все равно выполнить эту вакцинацию, предварительно обговорив это со своим лечащим врачом.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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