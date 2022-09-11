Нужна ли прививка от гриппа взрослому и какую выбрать

Традиционно перед началом осеннего сезона государственные медучреждения и частные клиники проводят вакцинацию против гриппа для желающих. "Рамблер" спросил у эксперта, стоит ли сейчас делать прививку и какие они бывают.
Учитывая, что грипп является острым респираторным вирусным заболеванием, быстро передающимся и дающим большое количество опасных возможных осложнений, вакцинацию не стоит игнорировать, однако всегда будет разумным для начала проконсультироваться с терапевтом.
Делать прививку, как утверждает наш эксперт, стоит до начала эпидсезона.
Обычному человеку не нужно выбирать какую-либо альтернативу вакцинам и гнаться за импортными аналогами. Вакцины есть в гос. поликлиниках.