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1 час назад

Врачи рассказали об эффективной защите от гриппа детей и взрослых

Национальная Служба Новостей

Инфекционисты прогнозируют более высокий уровень заболеваемости гриппом, чем в предыдущие годы из-за пандемии коронавируса. При этом ситуация с самим гриппом будет предсказуемой благодаря прививочной кампании, пишут «Известия».

Врачи рассказали об эффективной защите от гриппа детей и взрослых
Фото: nsn.fmnsn.fm

Осторожно вирус! Как защитить себя от сезонных заболеваний?

Врач-инфекционист Николай Крючков советует продолжать носить маски, чтобы меньше болеть.

«Маски гораздо лучше работают в отношении гриппозной инфекции, чем в отношении COVID-19, потому что заразность гриппа несопоставимо меньше — в 8,5 – 9 раз, чем для нынешней версии коронавирусной инфекции», — рассказал собеседник издания.

Специалисты рекомендуют пройти вакцинацию до начала эпидемии. Прививочная кампания от гриппа стартовала в России 5 сентября. Хотя для детей и взрослых применяют одни препараты, есть особенности вакцинации.

«Для взрослых и детей применяются одни и те же вакцины. Различие в прививках для детей и взрослых существует лишь в дозировках. Плюс если ребенок в возрасте до восьми лет никогда не вакцинировался от гриппа и раньше не переносил эту инфекцию, в первый сезон его прививают дважды с интервалом в четыре недели, чтобы сформировался иммунитет», — пояснил врач-педиатр, инфекционист Алексей Ртищев.

Ранее врач педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус сообщил, что подъем сезонных заболеваний, в том числе, гриппа ожидается в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Ожидаем подъема сезонных заболеваний. Грипп начинается. Надо идти прививаться, но не тогда, когда все вокруг начнут болеть, потому что организму нужно время для выработки иммунного ответа, а это 21 день. Если вы сегодня привились, а завтра заболели, то не надо винить прививку», - сказал Продеус.

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,Алексей Ртищев,Николай Крючков,
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