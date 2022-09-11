Врачи рассказали об эффективной защите от гриппа детей и взрослых

«Для взрослых и детей применяются одни и те же вакцины. Различие в прививках для детей и взрослых существует лишь в дозировках. Плюс если ребенок в возрасте до восьми лет никогда не вакцинировался от гриппа и раньше не переносил эту инфекцию, в первый сезон его прививают дважды с интервалом в четыре недели, чтобы сформировался иммунитет», — пояснил врач-педиатр, инфекционист Алексей Ртищев.