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2 часа назад

Ученые выяснили, что риск развития деменции зависит от состояния зубов

Крестьянская жизнь

Риск развития деменции снизился на 21% в результате своевременного лечения стоматологических заболеваний.

Ученые выяснили, от чего зависит риск развития деменции
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Исследовательская группа ученых выяснила, что лечение стоматологических заболеваний снижает риск появления деменции. Об этом сообщается в опубликованной в Journal of the American Geriatrics Society научной статье.

Для подтверждения этого факта ученые провели метаанализ 47 исследований. Выяснилось, повышенная вероятность возникновения когнитивных нарушений в будущем, а также развитие деменции напрямую связаны с проблемами с пародонтом. Потеря зубов повышала шанс обнаружения умственных расстройств на 23% и старческого слабоумия на 13%.

Ученые подчеркнули необходимость правильной гигиены полости рта для снижения рисков когнитивных расстройств в будущем. При этом исследователи добавили, что пока полученных данных еще недостаточно, чтобы четко определить группы риска и сформировать комплекс мер по предотвращению нейродегенеративных заболеваний.

Болезни и лекарства,
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