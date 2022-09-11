Ученые выяснили, от чего зависит риск развития деменции

Риск развития деменции снизился на 21% в результате своевременного лечения стоматологических заболеваний.
Исследовательская группа ученых выяснила, что лечение стоматологических заболеваний снижает риск появления деменции. Об этом сообщается в опубликованной в Journal of the American Geriatrics Society научной статье.
Для подтверждения этого факта ученые провели метаанализ 47 исследований. Выяснилось, повышенная вероятность возникновения когнитивных нарушений в будущем, а также развитие деменции напрямую связаны с проблемами с пародонтом. Потеря зубов повышала шанс обнаружения умственных расстройств на 23% и старческого слабоумия на 13%.
Ученые подчеркнули необходимость правильной гигиены полости рта для снижения рисков когнитивных расстройств в будущем. При этом исследователи добавили, что пока полученных данных еще недостаточно, чтобы четко определить группы риска и сформировать комплекс мер по предотвращению нейродегенеративных заболеваний.