Как головная боль может быть связана со сменой сезонов

В нашей стране обычно смена сезонов происходит более резко, чем во многих других регионах планеты. Но эти изменения все-таки не настолько драматические, чтобы нарушить питание тканей. Смена сезонов не может влиять на головные боли. Сокращение светового дня происходит очень плавно, у нас есть много времени, чтобы адаптироваться. Нет такого, чтобы сегодня световой день был 14 часов, а завтра – уже 8 часов. Если говорить о давлении, то у нашего организма есть могучие ресурсы для компенсации изменений атмосферного давления. Для организма не составляет проблемы адаптироваться к резким переходам от одного давления к другому, – считает он.