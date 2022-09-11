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2 часа назад

Невролог объяснил, как головная боль может быть связана со сменой сезонов

Первоисточник

Когда на смену летнему теплу приходят осенние холода, у некоторых людей начинает чаще болеть голова. Почему так происходит, рассказал в интервью радио Спутник врач-невролог Павел Хорошев.

Как головная боль может быть связана со сменой сезонов
Фото: ПервоисточникПервоисточник

С наступлением осени некоторые люди начинают чаще испытывать головную боль. Обычно они связывают ухудшение своего самочувствия с сокращением продолжительности светового дня и колебаниями атмосферного давления. Может ли смена сезонов стать причиной головной боли, объяснил в интервью врач-невролог Павел Хорошев.

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В нашей стране обычно смена сезонов происходит более резко, чем во многих других регионах планеты. Но эти изменения все-таки не настолько драматические, чтобы нарушить питание тканей. Смена сезонов не может влиять на головные боли. Сокращение светового дня происходит очень плавно, у нас есть много времени, чтобы адаптироваться. Нет такого, чтобы сегодня световой день был 14 часов, а завтра – уже 8 часов. Если говорить о давлении, то у нашего организма есть могучие ресурсы для компенсации изменений атмосферного давления. Для организма не составляет проблемы адаптироваться к резким переходам от одного давления к другому, – считает он.

Осенью голова может болеть чаще, чем в другие времена года, из-за распространения вирусных инфекций, добавил невролог.

Думаю, что причиной является рост вирусных заболеваний, интоксикация организма, что сказывается на комфорте головного мозга и может вызывать головные боли, – отметил Павел Хорошев.

Чтобы не допустить этого состояния, важно не переохлаждаться, советует врач.

Нужно помнить, что температура уже в сентябре может понижаться до нуля, особенно по утрам. Если человек забудет об этом и перенесет в осень привычку легко одеваться, то переохлаждение, даже легкое, может привести к вирусному заболеванию. Любая ткань в организме, кроме мозга, имеет в своем составе иммунные клетки. При охлаждении тканей резко замедляется деятельность иммунной системы, она впадает в легкую "спячку", и получаются более комфортные условия для вирусов и бактерий. Поэтому важно не переохлаждаться, – предупредил Павел Хорошев.

Несмотря на риски, связанные с простудными заболеваниями, принимать противовирусные препараты без назначения врача нельзя, поскольку эти лекарства имеют противопоказания, заключил он.

Болезни и лекарства,
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