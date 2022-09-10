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4 часа назад

Иммунолог Крючков назвал состояния, когда срочно нужна скорая помощь

Вечерняя Москва

Иммунолог Николай Крючков перечислил случаи, в которых человеку требуется срочная госпитализация.

Иммунолог Крючков назвал состояния, когда срочно нужна скорая помощь
Фото: DepositphotosDepositphotos

— Вызвать неотложку необходимо и при сложностях с дыханием, резких болях с желтушностью кожных покровов, сильном головокружении. Опасны также нарушения движения и асимметрии лица — например, невозможность улыбнуться или отклонение языка при его вытаскивании, — сказал специалист.

По его словам, главный принцип, которого следует придерживаться: если человек сам оценивает свое состояние как «тяжелое», то нужно вызывать скорую помощь.

Эксперт также назвал несколько «сигналов» для немедленного звонка в скорую: потеря сознания, повышение температуры, судороги, сильная боль в зоне сердца и живота, внезапная сильная слабость, посинение кожи, а также потеря чувствительности в конечностях, передает Ura.ru.

До этого врач-терапевт, заведующая отделением Клинической диетологии ГКБ им. Виноградова Юлия Пигарева дала советы, как не заболеть в период, пока не включили отопление.

По ее словам, длительное пребывание в помещении, температура воздуха в котором ниже допустимых значений, грозит излишней потерей тепла и снижением иммунитета. Также могут обостриться воспалительные процессы и хронические заболевания.

Болезни и лекарства,Николай Крючков,
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