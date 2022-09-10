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6 часов назад

Сомнолог рассказала об опасности пробуждения по ночам

Lenta.ru

Опасный для здоровья синдром обструктивного апноэ сна, при котором у человека полностью или частично останавливается дыхание, может стать одной из причин ночных пробуждений, заявила кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова. Слова эксперта приводит издание NEWS.ru.

Сомнолог рассказала об опасности пробуждения по ночам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Черкасова рассказала, что при подобной патологии человек каждый раз просыпается: мозг будит его, чтобы дыхание восстановилось. Эксперт уточнила, что здоровый человек тоже может просыпаться один или два раза за ночь, но такое бодрствование не представляет опасности и не угрожает здоровью, если оно не превышает 15 минут.

По словам сомнолога, часто человек просыпается из-за шума, который исходит от родственников, соседей и питомцев. К проблемам с ночным пробуждениям могут приводить и различные болезни, такие как хронический болевой синдром или заболевания мочевого пузыря.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Нотр-Дам в США назвали опасные для здоровья последствия сна утром после звонка будильника. Возникающая в таком случае высокая частота сердечных сокращений в состоянии покоя связана с рядом негативных последствий для здоровья, включая диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Болезни и лекарства,
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