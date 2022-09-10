Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+27° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
5 часов назад

Россиян предупредили об опасности бесконтрольного использования глазных капель

Lenta.ruиещё 2

Неправильное использование глазных капель может оказаться опасным. Такое предупреждение россиянам сделала профессор, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова, ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Россиян предупредили об опасности бесконтрольного использования глазных капель
Фото:  megaflopp / shutterstock megaflopp / shutterstock

Он подчеркнула, что бесконтрольное использование медикаментов — большая проблема.

«Капли являются фармакологическим препаратом, капли-слезозаменители — это фармпрепарат, в котором есть действующее вещество, стабилизаторы и консерванты, которые могут негативно влиять на глазную поверхность», — прокомментировала офтальмолог.

По ее словам, неправильное использование может привести к сухости глаз, жжению, покраснению, аллергическим реакциям и снижению зрения.

«Некоторые глазные препараты могут оказывать общее действие на сердечную деятельность, вызывать тахикардию, брадикардию, повышать артериальное давление, повышать уровень глюкозы в крови», — добавила Шилова.

Эксперт уже не в первый раз говорит о последствиях частого использования глазных капель. «Сосудосуживающие капли сразу же снимают симптомы, но имеют и обратную сторону. Бесконтрольное их использование приводит к привыканию. Снижается чувствительность рецепторов, воспаление сосудов становится хроническим», — объяснила она.

Болезни и лекарства,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители