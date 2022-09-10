Нужно ли лечить простой насморк и когда он может быть опасен

Насморк является симптомом большого количества заболеваний. Он представляет собой избыточное выделение слизи и жидкости из носовой полости. Причин этому может быть много: сезонная аллергия, круглогодичный аллергический ринит, инфекционное заболевание (ОРВИ, в том числе коронавирус). "Рамблер" спросил у эксперта, в каких случаях насморк может быть опасным и когда его нужно лечить.
Насморк может быть признаком синусита, когда в пазухах возникает выраженное воспаление. Если человек не будет лечить это заболевание, может возникнуть ситуация тяжелого синусита и даже развиться менингит.
И ключевыми показателями, указывающими на то, что стоит обратиться к врачу будут повышение температуры, выделения из носа желто-зеленого цвета, выделение большого количества капель желтоватого цвета.