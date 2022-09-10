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5 часов назад

Нужно ли лечить простой насморк и когда он может быть опасен

Мира Маркина
Жито Алексей Владимировичэксперт

Насморк является симптомом большого количества заболеваний. Он представляет собой избыточное выделение слизи и жидкости из носовой полости. Причин этому может быть много: сезонная аллергия, круглогодичный аллергический ринит, инфекционное заболевание (ОРВИ, в том числе коронавирус). "Рамблер" спросил у эксперта, в каких случаях насморк может быть опасным и когда его нужно лечить.

Нужно ли лечить простой насморк и когда он может быть опасен
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
Насморк может быть редким симптомом гипертонического криза, когда у пациента из-за повышенного давления возникает избыточное образование жидкости с носовой полости. Также насморк может возникать после перенесенных операций на головной мозг и при травмах. У человека могут называть дефекты оболочек головного мозга, когда жидкость между оболочками мозга выливается через нос.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Насморк может быть признаком синусита, когда в пазухах возникает выраженное воспаление. Если человек не будет лечить это заболевание, может возникнуть ситуация тяжелого синусита и даже развиться менингит.

Определить, простой ли это насморк, или он является симптомом тяжёлого заболевания, может только врач. Поэтому, когда обычные средства, которые используются при лечении насморка (сосудосуживающие, местные гормональные препараты, антибиотики, антигистаминные) не помогают в течение 1-2 дней, необходимо обратиться к врачу.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

И ключевыми показателями, указывающими на то, что стоит обратиться к врачу будут повышение температуры, выделения из носа желто-зеленого цвета, выделение большого количества капель желтоватого цвета.

Болезни и лекарства,
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