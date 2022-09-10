Чем опасна почечная недостаточность

Почечная недостаточность — тема глобальная и очень важная, однако о ней ведется не так много разговоров. Главный внештатный специалист-нефролог Министерства здравоохранения РФ Евгений Шилов в беседе с «Вечерней Москвой» подробно рассказал об этом заболевании, а также о том, как с ним приходится жить людям.
Хроническая болезнь почек (ХБП) — общепринятое наименование заболевания почек.
"Статистика в России, к сожалению, никак не учитывает смертность от хронических заболеваний почек. У нас по статистике вообще от этой болезни не умирают. Однако есть такая классификация — смертность от болезней мочеполовой системы, там все упоминается. В частности, акушерство, гинекология, урология и нефрология. Удельный вес от 100 процентов в этой классификации составляет 0,6 процента. По международной статистике сейчас хроническая болезнь почек как причина смерти занимает в США девятое место. По прогнозам на ближайшие 10–15 лет, будет пятое место, но это уже в мировой статистике. Она будет опережать сахарный диабет. При этом про диабет все знают, а про ХБП (хроническая болезнь почек — прим. «ВМ») нет",
— пояснил он.
Эксперт отметил высокую распространенность данного заболевания. По его словам, от него страдают около 10–15 процентов населения Земли. Также Шилов обозначил причины появления хронической болезни почек у людей.
"Причинами ХБП не обязательно являются первичные заболевания, которыми занимаются нефрологи. Так, болезнь почек может возникнуть из-за сахарного диабета второго типа, ожирения. Также в группу риска попадают пожилые люди с гипертонической болезнью и атеросклерозом. Распознать болезнь почек у таких пациентов — непростая задача. Справиться с ней помогают результаты анализов. Врач смотрит на уровень альбумина и белка в моче, на уровень креатинина в крови. Креатинин выводится через почки, позволяет судить о том, насколько хорошо идет фильтрация продуктов обмена",
— сказал специалист.
"Проблема в том, что не доживают до гемодиализа 90 процентов больных с ХБП, потому что они погибают от сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому десять процентов, которым удается дожить до терминальной почечной недостаточности, они поступают на заместительную почечную терапию, куда входят диализ и трансплантация. Идеально, конечно, получить трансплантацию почки, поскольку это полноценный орган. Однако существует проблема донорства, она общая, но сейчас в России более-менее налаживается ситуация с донорскими органами",
— разъяснил нефролог.
Что касается диализа: существует два типа — гемодиализ (лечение с помощью аппарата «искусственная почка») и перитонеальный диализ (функцию почки выполняет брюшная полость, туда выделяются шлаки, их оттуда вымывают). Последний Шилов назвал достаточно хорошим, более дешевым, чем гемодиализ, но, к сожалению, мало распространенным в России. При этом Шилов уверяет, что молодым пациентам, планирующим трансплантацию органа, лучше начинать с перитонеального диализа. По его словам, подобное необходимо, поскольку гемодиализ требует формирования сосудистого доступа, чтобы систему кровообращения человека подключить к аппарату искусственной почки. Помимо этого, специалист определил продолжительность жизни на гемодиализе в разных ситуациях.
"Продолжительность жизни зависит от того, с какими заболеваниями человек пришел на гемодиализ. Первичные почечные болезни, как правило, возникают у молодых людей. Они живут дольше, потому что они с хорошим миокардом, у них быстро на гемодиализе нормализуется артериальное давление, хороший гемоглобин, нет сердечной недостаточности. Люди десятками лет могут находиться на гемодиализе. Если сохранный больной пришел на диализ, то вероятность продолжительной жизни больше. В том случае, если человек преклонного возраста пришел с болезнями группы риска, то, естественно, продолжительность жизни меньше",
— рассказал медик.
Остановить начавшуюся ХБП сложно и невозможно гарантировать в полной мере. Однако ведение здорового образа жизни может изменить ситуацию в лучшую сторону.
"Важно следить за своим здоровьем и знать о заболеваниях своих родителей, были ли у них гипертония, лишний вес, подагра или же сахарный диабет. В таком случае риск заболевания у детей высокий. Всячески надо проводить меры, которые предотвращают развитие гипертонии, избыточного веса и диабета. А этому помогут здоровый образ жизни, активность и здоровая диета. Меньше сахара употреблять. В рацион добавлять овес, гречку, бобовые и курицу. При этом лучше употреблять белое мясо, а не красное, его нужно сокращать до минимума. Люди же в офисе чаще всего питаются сладкими пирожными и кофе с сахаром, отсюда и ожирение у них. Это тоже влияет на здоровье",
— заявил эксперт.
Также нефролог предупредил об опасности курения и алкоголя. По его словам, от сигарет и других курительных смесей человеку стоит отказаться полностью, алкогольную же продукцию можно позволять себе только в ограниченном количестве.