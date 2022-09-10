Чем опасна почечная недостаточность

"Статистика в России, к сожалению, никак не учитывает смертность от хронических заболеваний почек. У нас по статистике вообще от этой болезни не умирают. Однако есть такая классификация — смертность от болезней мочеполовой системы, там все упоминается. В частности, акушерство, гинекология, урология и нефрология. Удельный вес от 100 процентов в этой классификации составляет 0,6 процента. По международной статистике сейчас хроническая болезнь почек как причина смерти занимает в США девятое место. По прогнозам на ближайшие 10–15 лет, будет пятое место, но это уже в мировой статистике. Она будет опережать сахарный диабет. При этом про диабет все знают, а про ХБП (хроническая болезнь почек — прим. «ВМ») нет",