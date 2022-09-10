Профессор Блаво: кофе на голодный желудок вызывает зависимость и болезни

Доктор медицинских наук, профессор, психотерапевт, главный врач медицинского центра Versailles Рушель Блаво рассказал, что употребление кофе натощак несет за собой риски гастрита, язвы, повышенного давления и формирования зависимости. Об этом сообщает URA.RU.

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По его словам, употребление кофе с утра натощак приносит лишь вред, а не положительный эффект. Напиток способствует повышению кислотности, а если пить его без первого приема пищи, то происходит раздражение слизистой, появляется изжога, вздутие, боли и другие неприятные симптомы.

«Если регулярно пить кофе на пустой желудок, это может спровоцировать гастрит, язву и другие заболевания ЖКТ. Этот напиток также вызывает зависимость. Если приучить себя пить кофе с утра на пустой желудок, то мозг просто перестанет просыпаться без дополнительного допинга», — отметил Блаво.

Он добавил, что употребление кофе натощак также негативно сказывается на гормональном фоне.