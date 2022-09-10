Правда ли, что из-за лишнего веса может появиться опухоль

Врач-терапевт Татьяна Налегач рассказала, что людям с лишним весом, а тем более с диагностированным ожирением необходимо наблюдаться у онколога, потому что лишний вес может привести к гепатоцеллюлярному раку, или раку печени.

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По словам врача, в эту группу риска входят люди с уже зафиксированным ожирением или любители большого количества жиров, рафинированных углеводов. У них не только лишний вес, но и развивается метаболически ассоциированная жировая болезнь печени.

Ранее эту болезнь находили в основном у людей, злоупотреблявших спиртным, а сейчас, когда ожирение — «эпидемиея 21-го века», МАЖБП, которую ещё называют неалкогольной жировой болезнью печени, обнаруживают у людей с проблемами веса. Болезнь провоцирует нарушения ткани печени, приводит к фиброзу и циррозу, и, как следствие, раку печени.