Найден способ повысить выживаемость при перитоните на 40%

Перитонит - это тяжелая стадия воспаления брюшины, которая сопровождается ухудшением общего состояния человека и создает угрозу его жизни. При осложненном перитоните шансы выжить не превышают 30%, и пациентам в любом случае необходима экстренная медицинская помощь и (почти всегда) операция. При этом врачи практически исчерпали возможности по совершенствованию лечения этого заболевания, и последние лет 30 улучшается лишь эффективность используемых антибиотиков.