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9 часов назад

Российские врачи нашли способ повысить выживаемость при перитоните на 40%

Газета.Ru

Российские ученые придумали усовершенствованную методику для лечения гнойного перитонита. Об этом сообщает ТАСС.

Найден способ повысить выживаемость при перитоните на 40%
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Перитонит - это тяжелая стадия воспаления брюшины, которая сопровождается ухудшением общего состояния человека и создает угрозу его жизни. При осложненном перитоните шансы выжить не превышают 30%, и пациентам в любом случае необходима экстренная медицинская помощь и (почти всегда) операция. При этом врачи практически исчерпали возможности по совершенствованию лечения этого заболевания, и последние лет 30 улучшается лишь эффективность используемых антибиотиков.

"С целью совершенствования методологии лечения распространенного перитонита ученые Сеченовского университета предлагают изменить технические аспекты операции в виде использования активной лапаростомы (технический прием во время оперативного вмешательства, который связан с использованием временных мембранных преград). А главная цель - организовать производство мобильного устройства для активного дренирования и внедрить его в клиники РФ и стран-партнеров", - сообщает пресс служба университета.

На данный момент оперативное вмешательство при перитоните разделено на множество долгих этапов. По мнению врачей, внедрение этой методики поможет повысить выживаемость на 40%. Особенно она будет востребована при катастрофах и прибытии на лечение больного числа пострадавших с тяжелыми травмами внутренних органов.

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