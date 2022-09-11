Правда ли, что глисты помогают похудеть

Кишечные паразиты, или глисты, достаточно распространенное заболевание. "Рамблер" выяснил, действительно ли они помогают похудеть.
По статистике, кишечные паразиты приводят к смерти 16 млн. человек в год. Так что риск стать хозяином паразита достаточно высок, особенно у обладателей скота и тех, кто игнорирует правила личной гигиены. Да, руки необходимо мыть тщательно.
Опасность кишечных паразитов состоит в том, что они истощают организм, забирают питательные вещества и микроэлементы, а взамен отравляют организм хозяина продуктами своей жизнедеятельности. Это провоцирует развитие разнообразных болезней.
К сожалению, признаки заражения паразитами могут маскироваться под различные патологии. В сети до сих пор существует миф, что паразиты могут помочь похудеть.
И отчасти так оно и есть, однако набор веса на фоне кишечных паразитов тоже может произойти. Паразиты вызывают повышенное чувство голода, шлаки нарушают работу ЖКТ, а это предпосылка в ожирению.
По словам врачей, важно не только избавиться от кишечных паразитов, но и очистить организм от последствий их пребывания.