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2 часа назад

Правда ли, что глисты помогают похудеть

Даша Краснова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Кишечные паразиты, или глисты, достаточно распространенное заболевание. "Рамблер" выяснил, действительно ли они помогают похудеть.

Правда ли, что глисты помогают похудеть
Фото: unsplashunsplash

По статистике, кишечные паразиты приводят к смерти 16 млн. человек в год. Так что риск стать хозяином паразита достаточно высок, особенно у обладателей скота и тех, кто игнорирует правила личной гигиены. Да, руки необходимо мыть тщательно.

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Опасность кишечных паразитов состоит в том, что они истощают организм, забирают питательные вещества и микроэлементы, а взамен отравляют организм хозяина продуктами своей жизнедеятельности. Это провоцирует развитие разнообразных болезней.

Симптомы паразитов:

  • низккая температура
  • головная боль и недомогание
  • упадок сил
  • сухой кашель и повышение потливости
  • боли в грудине и одышка
  • нарушение сна
  • аллергия и зуд
  • появление красных пятен по телу
  • увеличение лимфатических узлов
  • обильное слюноотделение, тошнота и рвота
  • боли в области живота
  • беспричинное снижение массы тела
  • нарушения функций ЖКТ
  • присутствие слизи при дефекации

К сожалению, признаки заражения паразитами могут маскироваться под различные патологии. В сети до сих пор существует миф, что паразиты могут помочь похудеть.

И отчасти так оно и есть, однако набор веса на фоне кишечных паразитов тоже может произойти. Паразиты вызывают повышенное чувство голода, шлаки нарушают работу ЖКТ, а это предпосылка в ожирению.

"Основная причина связана с нарушением работы ЖКТ и микрофлоры. Микрофлора становится патогенной, нарушаются процессы всасывания, происходит большее количество выработки желчи. Это ускоряет обменные процессы и переваривание пищевого комка. Частым признаком паразитарных инфекций является диарея. При запущенных случаях вся пища, которая проходит через желудок и кишечник, не всасывается. Это связано с нарушенной микрофлорой ЖКТ, кишечника. В результате, организм не получает не обходимый калораж и вес падает".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

По словам врачей, важно не только избавиться от кишечных паразитов, но и очистить организм от последствий их пребывания.

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