Правда ли, что глисты помогают похудеть

Кишечные паразиты, или глисты, достаточно распространенное заболевание. "Рамблер" выяснил, действительно ли они помогают похудеть.

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По статистике, кишечные паразиты приводят к смерти 16 млн. человек в год. Так что риск стать хозяином паразита достаточно высок, особенно у обладателей скота и тех, кто игнорирует правила личной гигиены. Да, руки необходимо мыть тщательно.

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Опасность кишечных паразитов состоит в том, что они истощают организм, забирают питательные вещества и микроэлементы, а взамен отравляют организм хозяина продуктами своей жизнедеятельности. Это провоцирует развитие разнообразных болезней.

Симптомы паразитов:

низккая температура

головная боль и недомогание

упадок сил

сухой кашель и повышение потливости

боли в грудине и одышка

нарушение сна

аллергия и зуд

появление красных пятен по телу

увеличение лимфатических узлов

обильное слюноотделение, тошнота и рвота

боли в области живота

беспричинное снижение массы тела

нарушения функций ЖКТ

присутствие слизи при дефекации

К сожалению, признаки заражения паразитами могут маскироваться под различные патологии. В сети до сих пор существует миф, что паразиты могут помочь похудеть.

И отчасти так оно и есть, однако набор веса на фоне кишечных паразитов тоже может произойти. Паразиты вызывают повышенное чувство голода, шлаки нарушают работу ЖКТ, а это предпосылка в ожирению.

"Основная причина связана с нарушением работы ЖКТ и микрофлоры. Микрофлора становится патогенной, нарушаются процессы всасывания, происходит большее количество выработки желчи. Это ускоряет обменные процессы и переваривание пищевого комка. Частым признаком паразитарных инфекций является диарея. При запущенных случаях вся пища, которая проходит через желудок и кишечник, не всасывается. Это связано с нарушенной микрофлорой ЖКТ, кишечника. В результате, организм не получает не обходимый калораж и вес падает".

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"